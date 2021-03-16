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هل يعيد إيهاب توفيق نجاح " الله عليك يا سيدي " بعمله الجديد ؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان ايهاب توفيق في برنامج the insider بالعربي عن حماسه لإطلاق أغنيته الجديدة " باشا" التي تشبه بايقاعها أغنية " الله عليك يا سيدي " و لكنها تختلف بالكلمات على حد قوله .

وفي رد على سؤال حول اذا ما سيتحول لقبه الى باشا بعد صدور الاغنية كشف ايهاب للإعلامي ايلي نخله أنه سيغازل بهذا اللقب حبيبته في الأغنية و لكن لن يمانع بعد نجاح الاغنية أن يصبح لقبه الباشا .

ايهاب كان قد صور هذا العمل الاسبوع الماضي في دبي مع المخرج عادل سرحان في أول تعاون بينهما منذ ٢٠ عام حيث كان جمعهما المخرج محسن أحمد الذي تولى اخراج اغنية " الله عليك يا سيدي " .

كما صور ايهاب أغنية ثانية جديدة ستحمل عنوان " انت اختياري " تحمل في كلماتها عزل واشتياق للحبيب بجو رومانسي .

و كشف ايهاب خلال اللقاء ان الفنانة كاميليا ورد ستشاركه الكليب متمنياً أن يكون اجتماعهما موفقاً و فيه خير .

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