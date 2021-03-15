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إيقاف إداري الأوليمبي 8 مباريات للتعدى على الحكم في لقاء سبورتنج
الإثنين 15/مارس/2021 - 11:41 م
مصطفى الجندي
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أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات مباراة سبورتنج والأوليمبي التي أقيمت بالجولة السابعة عشر للموسم الحالي.
وشملت العقوبات ما يلي :
- إيقاف إداري فريق الأوليمبي أحمد عبد الحميد لمدة 8 مباريات وتغريمة 500 جنية للتعدي على الحكم المساعد محمد رمضان في لقاء سبورتنج.
كما قررت اللجنة إيقاف أيمن شعبان مدير الكرة بالأوليمبي لمدة 4 مباريات وتغريمة 1000 جنية للسلوك غير الرياضي تجاة الحكم المساعد .
- تغريم نادي الأوليمبي 5000 جنية للنزول إلى أرض الملعب للإعتراض على الحكم .
وكانت المباراة قد شهدت أحداث مؤسفة عقب إلغاء هدف التعادل للأوليمبي بداعي التسلل بالتعدي على الحكم المساعد، وشهد اللقاء فوز سبورتنج بهدفين مقابل هدف .
كما قررت اللجنة إيقاف أيمن شعبان مدير الكرة بالأوليمبي لمدة 4 مباريات وتغريمة 1000 جنية للسلوك غير الرياضي تجاة الحكم المساعد .
- تغريم نادي الأوليمبي 5000 جنية للنزول إلى أرض الملعب للإعتراض على الحكم .
وكانت المباراة قد شهدت أحداث مؤسفة عقب إلغاء هدف التعادل للأوليمبي بداعي التسلل بالتعدي على الحكم المساعد، وشهد اللقاء فوز سبورتنج بهدفين مقابل هدف .
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