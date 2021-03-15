إيقاف إداري الأوليمبي 8 مباريات للتعدى على الحكم في لقاء سبورتنج





وشملت العقوبات ما يلي :





- إيقاف إداري فريق الأوليمبي أحمد عبد الحميد لمدة 8 مباريات وتغريمة 500 جنية للتعدي على الحكم المساعد محمد رمضان في لقاء سبورتنج.



كما قررت اللجنة إيقاف أيمن شعبان مدير الكرة بالأوليمبي لمدة 4 مباريات وتغريمة 1000 جنية للسلوك غير الرياضي تجاة الحكم المساعد .



- تغريم نادي الأوليمبي 5000 جنية للنزول إلى أرض الملعب للإعتراض على الحكم .



وكانت المباراة قد شهدت أحداث مؤسفة عقب إلغاء هدف التعادل للأوليمبي بداعي التسلل بالتعدي على الحكم المساعد، وشهد اللقاء فوز سبورتنج بهدفين مقابل هدف .

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات مباراة سبورتنج والأوليمبي التي أقيمت بالجولة السابعة عشر للموسم الحالي.