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"هنا في مصر".. مشكاة أصلية من مدرسة السلطان حسن (صور)
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:39 ص
حسام زيدان
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عرض متحف آثار مكتبة الإسكندرية في سيناريو عرضه الجديد إحدى المشكاوات الأصلية لمدرسة السلطان حسن ابن الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون، والتي تحمل زخارف إسلامية بديعة.
وقال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير عام متاحف مكتبة الإسكندرية، إن المشكاوات إحدى أهم العناصر والوحدات التي ذات الأهمية الوظيفية والزخرفية أيضًا، حيث الفنان المسلم استخدم المشكاة كعنصر إضاءة، وكذلك عنصر زخرفي، والمشكاة هي القنديل، والتي كانت تُضاء بالزيت به فتيل، يتم إضاءته بواسطة عمال مخصوصين، يقال لهم "الوقاد"، وكان يقال له في العراق "قندلجي".
وتابع "عبدالبصير" في تصريحات إلى الفجر، إن مدرسة السلطان حسن تعتبر درة العمائر الإسلامية في مصر بل وفي الحضارة الإسلامية على مستوى العالم وصلتنا منها عدد من المشكاوات رائعة الجمال منها مشكاة معروضة في متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا، وعليها كتابات عبارة عن ألقاب السلطان الناصر حسن، وقد ورد لفظة مشكاة في القرآن الكريم "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح كأنه كوكب دري".
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