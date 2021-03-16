"هنا في مصر".. مشكاة أصلية من مدرسة السلطان حسن (صور)

عرض متحف آثار مكتبة الإسكندرية في سيناريو عرضه الجديد إحدى المشكاوات الأصلية لمدرسة السلطان حسن ابن الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون، والتي تحمل زخارف إسلامية بديعة.





وقال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير عام متاحف مكتبة الإسكندرية، إن المشكاوات إحدى أهم العناصر والوحدات التي ذات الأهمية الوظيفية والزخرفية أيضًا، حيث الفنان المسلم استخدم المشكاة كعنصر إضاءة، وكذلك عنصر زخرفي، والمشكاة هي القنديل، والتي كانت تُضاء بالزيت به فتيل، يتم إضاءته بواسطة عمال مخصوصين، يقال لهم "الوقاد"، وكان يقال له في العراق "قندلجي".



