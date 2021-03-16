"التأمينات": 1053 جنيها الحد الأقصى لزيادة المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، تتكلف 31 مليار جنيه، سيتم تطبيقه يوليو القادم، لافتَا إلى أن نحو 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات مخاطبون بهذه الزيادة.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن زيادة المعاشات تحدث في شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة في شهر يناير، لتوضيح الإمكانيات والنظام المالي، حتى يتم معرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذي حدث العام الماضي.



وأوضح، أن قيمة المعاشات الإجمالية للعام المقبل ستصل إلى 282 مليار جنيه، مضيفًا أن الرئيس السيسي عمل على مضاعفة قيمة المعاشات من 450 جنيه إلى 900 جنيه كحد أدنى، خلال السنوات الماضية.



ولفت إلى أن الحد أقصى للزيادة في المعاش تقدر بـ 1053 جنيه، ويوجد حد أدنى للزيادة وهو 130 جنيها، وستحصل التأمينات من المالية على 180 مليار جنيه، وسيتم فض التشابك بين التأمينات والمالية بعد وقت طويل وليس في الوقت الحالي.

