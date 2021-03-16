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نقيب الإعلاميين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:46 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
داليا الحسين
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طمأن الدكتورة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه موجود بإحدى المستشفيات الخاصة.

وقال "سعدة"، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إن الإعلامي في حالة نفسية طيبة جدًا ويشاهد التلفاز باستمرار، وحالته تسير للأفضل، ولكن هناك توجيهات بضرورة تواجده لفترة داخل المستشفى.

وذكر أنه تواصل مع المدير الطبي للمستشفى والمشرف على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وأكد على ضرورة استمرار الإبراشي بالمستشفى حتى التأكد من تعافي الرئتين، مشيرًا إلى أنه رفض تسجيل مقطعًا صوتيًا، وقرر أن يخرج على الهواء بنفسه لطمئنتهم.

من جانبها قالت الإعلامية ريهام سعيد: "وائل الإبراشي وحشني، واشتغلت معه في صغري، وكان معلم جيد جدًا، ومنحني فرصة كثيرة، ووقف بجانبي كثيرًا، وفى سنوات طويلة كنا الند بالند وفي منافسة شريفة وفي غاية الاحترام".

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