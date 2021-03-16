نائب بـ"الشيوخ": السيسي دائمًا وأبدًا يشعر بمعاناة الشعب المصري

قال النائب المستشار سعيد ضيف الله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، تأتي من حرصه الدائم على دعم ومساندة محدودي ومُتوسطي الدخل.





وأضاف "ضيف الله"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي ومُتوسطي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ العديد من القرارات التي تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وأخرها قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وهذا القرار بمثابة المكافأة على صبرهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا وأبدًا يشعر بمعاناة الشعب المصري وهو حريص كل الحرص على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.



