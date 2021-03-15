القومي يتقدم بشكوي رسمية ضد حكم مباراة كاسكادا (مستند)





تقدم مسئولى نادي القومي برئاسة أمل سعيد رئيس النادي باحتجاج رسمي الي لجنة مسابقات المجموعة الخامسة ضد الحكم محمد مجدي الذي أدار مباراة الفريق أمام كاسكادا، والتي جاء فيها ان الحكم تسبب بقرار خاطئ في الدقيقة الاخيرة من المباراة في عدم حصول فريق القومي على ثلاث نقاط مستحقة.وجاء ضمن مذكرة الاحتجاج أن الحكم محمد مجدي التابع لمنطقة المنوفية، الذي ارتكب خطأ تحكيمي اضاع مجهود فريق القومي حيث كانت مباراة كاسكادا والقومي تلفظ أنفاسها الاخيرة في الوقت الذي كانت عقارب ضبط وقت المباراة تشير للدقيقة 96 من عمر المباراة، بعدما اعطى الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع وكان الكل يتاهب لاطلاق صافرة النهاية لاعلان فوز القومي على كاسكادا وكان القومي متقدما بثلاثة أهداف لهدفين وأثناء وجود الكرة مع لاعبي كاسكادا قبل منطقة الـ 18 لفريق القومي واصطدمت الكرة بحكم المباراة دون قصد واذاً بالحكم يطلق صافرته التي إعتقد معها لاعبو القومي وكذلك مراقبي المباراة للمسابقات والحكام وكل من كان بالملعب حتى لاعبى فريق كاسكادا انفسهم اعتقدوا ان الحكم انهى المباراة وتوقف لاعبى القومي.واذاً بالحكم يشير بعد اطلاق الصفاره باستئناف اللعب مره اخري دون ان ينفذ قانون اللعبه بعمل ”اسقاط” لينطلق مهاجم كاسكادا تجاه مرمي القومي ويحرز هدف التعادل وسط ذهول كل من تواجد بالملعب وخارجه.وعندما توجه الجهاز الفني لفريق القومي ناحية الحكم لمعرفة قراره أكد الحكم لهم ان الصفارة خرجت منه بالخطأ دون قصد، واعطى اشارة باستمرار اللعب مبررا ذلك بان الكرة اصطدمت به من لاعب فريق كاسكادا وذهبت اليهم مرة اخري وأن الخطأ باطلاق الصفارة جاء دون قصد او تعمد مما تسبب وقوف مدافعي القومي على انها صافرة نهاية المباراة التي منحت فريق كاسكادا نقطة لا يستحقونها.في المقابل طالب محمد باهي مدير الكرة بنادي القومي بالعمل على تطبيق القانون مشيرا ان القرار الخاطئ من جانب الحكم تسبب في ضياع حق لفريق القومي وطالب لجنة المسابقات بمنح فريق القومي حقه باعادة المباراة.وقال باهي أن الحكم اعترف بعد المباراة بخطأه دون تدوينه بتقرير المباراة، متساءلا عن ماذا سيكون القرار وهل تستجيب لجنة المسابقات بالاعتراف بخطأ الحكم واعادة المباراة.