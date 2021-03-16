عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

أعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب ابنة الراحل عامر منيب عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ونشرت مريم على حسابها قائلة : "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".



وتابعت: "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".



يذكر أن مريم ورثت موهبة الغناء من الفنان الراحل عامر منيب، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى نالت اعجاب الجمهور وحقق عديد من النجاحات على مستوى الغناء والسينما.