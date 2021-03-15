مواجهات قوية للبدرشين وكاسكادا وجينيس بالقسم الثالث

ويحل فريق العياط صاحب برصيد 25 نقطة ضيفاً على الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 51 نقطة

2- القومي 37 نقطة

3- المعادي 34 نقطة

4- كاسكادا 33 نقطة

5- أبو النمرس 31 نقطة

6- مستقبل وطن 27 نقطة

7- جولدي 27 نقطة

8- العياط 25 نقطة

9- حلوان العام 23 نقطة

10- البدرشين 23 نقطة

11- بشتيل 19 نقطة

12- جينيس 17 نقطة

13- أوسيم 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة

15- الصف 13 نقطة

16- أكتوبر 11 نقطة



Lo'ai قام بالإرسال اليوم، الساعة 11:56 م



تقام اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع العشرون بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة فريق جولدي صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة.ويخرج أبو النمرس الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 31 نقطة لملاقاة فريق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.ويلاقي فريق الإتصالات صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة نظيرة فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.ويحل البدرشين صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة لملاقاة القومي صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.ويخوض فريق مستقبل وطن السادس برصيد 27 نقطة لقاء مرتقب فريق كاسكادا الرابع برصيد 33 نقطة.ويلعب فريق أكتوبر الذي يحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة مع نظيرة فريق الصف الذي يتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.ويستضيف المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة فريق حلوان العام صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة.