في ليلة تألق ميسي.. برشلونة يسحق هويسكا ويضغط على أتلتيكو مدريد





وبمشاركته في المباراة، عادل ميسي رقم زميله السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، في عدد المباريات مع الفريق الكاتالوني، برصيد 767 مباراة.





وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 35.





وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول سجل رافا مير هدف هويسكا الوحيد من ضربة جزاء.





وفي الدقيقة 53 سجل أوسكار مينغويزا الهدف الثالث لبرشلونة بمساعدة ميسي، الذي تكفل بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي.





ورفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه للفوز على ضيفه هويسكا 4 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.