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هل سيتم رواتب القطاع الخاص؟.. وزير المالية يجيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:07 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية،إمكانية زيادة رواتب القطاع الخاص خاصة بعد القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن المجلس القومي للأجور هو المنوط به مناقشة رواتب القطاع الخاص.

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وزيرة التخطيط هى رئيسة المجلس القومي للأجور، ومن المتوقع أنها تجلس مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة الأمر معهم.

وأَضاف وزير المالية، "أن شاء الله القطاع الخاص يتجاوب، ويكون في حاجة".

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