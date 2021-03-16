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عمار حمدي لـ "الفجر الرياضي": ذهبت للاتحاد بعد طلب غريب.. وهدفي التألق في الأولمبياد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
سارة منتصر
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تحدث " الفجر الرياضي"، مع عمار حمدي لاعب الإتحاد السكندري المعار من الأهلي، بعد تحقيق فريقه فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم. 

أكد عمار حمدي، على أهمية هذا المكسب واقتناص الثلاث نقاط، متمنيا التوفيق في القادم وإنهاء الدوري في المربع الذهبي. 

وأشار حمدي إلى مدى ارتباط مشاركتة مع الإتحاد السكندري بتواجده مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، قائلا " كابتن شوقي غريب قال لنا إنه سيضم من يتواجد بصفة مستمرة في الملعب ويتألق مع فريقه". 

وواصل " انا حلمي أتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وابذل قصارى جهدي واتمنى من الله التوفيق". 

وعن تواجدة للمرة الثانية مع الإتحاد السكندري وأنه خياره الأول دائما، قائلا " الإتحاد السكندري له معزه خاصة في قلبي وفضل كبير عليا وهو سبب ظهوري وانضمامي للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ". 

وكان عمار قد شارك مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب، حيث ساهم مع زملائه فى حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ مصر، وحجز تأشيرة التأهل إلى طوكيو.

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منتخب مصر عمار حمدي الاتحاد الأهلي

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