50 امرأة تولت الحكم وأمور الشرطة والقضاء في العصر الإسلامي.. تعرف عليهن

يغلب الظن عند الكثيرين أ، وضع المرأة في العصور الوسطى بالشرق، كانت أوضاع متدنية حقوقيًا، حيث لم يكن هناك مكان للمرأة سوى منزلها وفقط، إلا أن باحثة كشفت في دراسة لها أن هناك ما يقرب من 50 امرأة حكمن في الشرق بتلك العصور.





وقالت الدكتورة سماح محمد صبري مدير الوعي الأثري والتنمية الثقافية بالدقهلية بوزارة السياحة والآثار في تصريحات إلى الفجر، إن خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ.





وأشارت "صبري"، إلى نماذج من هؤلاء النساء ومنهم ست الملك إحدى ملكات الفاطميين في مصر، والتي حكمت في بداية القرن الخامس الهجري، مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى، اللتين حكمتا صنعاء في نهاية القرن الخامس الهجري، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية التي تولت الحكم بدلهي في منتصف القرن السابع الهجري، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب، وست العجم، وست الوزراء، والشريفة الفاطمية، والغالية الوهابية، والخاتون ختلع تاركان، والخاتون بادشاه، وغزالة الشبيبة، وغيرهن.





المرأة شاركت في الدفاع عن الوطن

أما الخبير الأثري الدكتور عبد الرحيم ريحان، فقال إن هذه الدراسة توضح أن المرأة في الإسلام شاركت بالدفاع عن وطنها وأرضها وشعبها، وقد أقرّ النبى، صلى الله عليه وسلم، مشاركة النساء فى الجهاد والغزوات، بل غزت المرأة مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كأم سليم بن ملحان، وأم حرام بنت ملحان، وأم الحارث الأنصارية، والرُّبَيِّع بنت معوذ، وأم سنان الأسلمية، وأم سليط، وليلى الغفارية، وكعيبة بنت سعيد الأسلمية، وحمنة بنت جحش، ورفيدة الأنصارية، وأم زياد الأشجعية.





وتابع "ريحان"، أنه من خلال الدراسة فالتاريخ الإسلامى يشهد بتولى المرأة العديد من المراكز القيادية فكما تولت المرأة منصب الحاكم تولت أيضًا مناصب أخرى لا تقل فى أهميتها عن منصب القائد ومنها مناصب القضاء والإفتاء والحسبة "السلطة التنفيذية"، ورغم ذلك فإن المصادر التاريخية لم تسجل لنا إلا حالة واحدة تولت فيها القضاء امرأة، وهي ثمل قهرمانة شغب أم المقتدر وكانت "ثمل" من ربات النفوذ والسلطان فى الدولة العباسية أيام المقتدر، فكانت الساعد الأيمن لأم المقتدر، تلى شؤون الدولة وسياستها.





المرأة تتولى السلطة التنفيذية

وأشار إلى أن المرأة تولت السلطة التنفيذية أو الشرطة أو ما تسمى فى التراث الفقهي الإسلامي "الحسبة"، وكان ذلك فى القرن الأول الهجرى وعلى خلفية هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولى المرأة هذا المنصب القيادى الحساس فى الدولة الإسلامية، فروى أبو بلج يحيى بن أبى سليم قال: "رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبى - صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر".





ونوه ريحان بأن شجر الدر وهي أشهر النماذج النسائية بتوليها حكم مصر والشام، فهي ذات إدارة وحزم وعقل وبر وإحسان، ملكها الملك الصالح في أيام والده، واستولدها ولده خليل ثم تزوجها، وصحبته ببلاد الشرق ثم قدمت معه إلى البلاد المصرية، فعظم أمرها في الدولة الصالحية، وصار إليها غالب التدبير في أيام زوجها ثم في مرضه.





وباشرت الحكم، وكان للسلطان خادم يقلد توقيعه، فكانت تصدر مراسيم الدولة بتوقيع الملك وختمه إلى أن وصل ابنه تورانشاه إلى المنصورة، فأرسل إليها يهددها ويطالبها بالأموال، فعملت على قتله بمعاونة المماليك، فقتل في ٧ محرم سنة ٦٤٨هـ.





ووقع الاتفاق على تولية شجرة الدر السلطنة فتولتها، وقَبَّل لها الأمراءُ الأرضَ من وراء الحجاب، فكانت تاسع من تولى السلطنة بمصر من جماعة أيوب، وكان ذلك في ٢ صفر سنة ٦٤٨هـ.





ثم جعلوا عز الدين أيبك الصالحي التركماني أتابك عسكرها، وساست الرعية أحسن سياسة، فرضي الناس عن حكمها خير رضاء، وكانت تصدر المراسيم وعليها توقيع شجرة الدر بخطها باسم والدة خليل، وخُطِب في أيام الجمع باسمها على منابر مصر والشام، وضُرِبت السكة- أي النقود- باسمها ونقش عليها: "السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل".



