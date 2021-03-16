أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-3-2021

تتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال الفترة الأخيرة، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.62 جنيهًا للشراء، و15.72 جنيهًا للبيع.





وبلغ أعلى سعر صرف للدولار 15.69 جنيهًا للشراء، و15.79 جنيهًا للبيع، وأقل سعر للدولار 15.63 جنيهًا للشراء، و15.73 جنيهًا للبيع.









وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية:



