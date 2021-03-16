بعد رحيله.. محامي عائلة مشاري البلام: سأفتح تحقيقاً بسبب الوفاة









أعلن المحامي الكويتي حسين بن شيبه عن توكيله من قبل زوجة ونجل الفنان الراحل؛ من أجل المطالبة بفتح التحقيق في أسباب الوفاة.





وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".





هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.



