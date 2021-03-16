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سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "متاهة" عبر يوتيوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:43 ص
ولاء عبد الناصر
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طرحت الفنانة سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
وقد كشفت سميرة سعيد عن كواليس أغنية "متاهة" التي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال استضافتها في برنامج أهلا وزحمة مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إينرجي.
وأشارت الديفا إنها سعدت بتعاونها مع شادي نور في الأغنية الجديدة خاصة أن هناك نجاحات متعددة جمعتهما سويا.
وقالت: "في كيميا كبيرة بيني وبين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور واشتغلنا مع بعض أعمال مميزة قبل كده.. الأغنية درامية وكانت المفروض تنزل من شهرين لكن مكانتش جاهزة".
يذكر أن الأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني وهى ثانى اغانى البومها الجديد.
وقد كشفت سميرة سعيد عن كواليس أغنية "متاهة" التي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال استضافتها في برنامج أهلا وزحمة مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إينرجي.
وأشارت الديفا إنها سعدت بتعاونها مع شادي نور في الأغنية الجديدة خاصة أن هناك نجاحات متعددة جمعتهما سويا.
وقالت: "في كيميا كبيرة بيني وبين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور واشتغلنا مع بعض أعمال مميزة قبل كده.. الأغنية درامية وكانت المفروض تنزل من شهرين لكن مكانتش جاهزة".
يذكر أن الأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني وهى ثانى اغانى البومها الجديد.
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