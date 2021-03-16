عاجل.. الصحة تنفي مناشدتها للتعليم بإلغاء الفصل الدراسي الثاني

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، منشورًا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نفت من خلاله الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.



وشددت وزارة الصحة، خلال المنشور، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة..