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اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة مجلس النواب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019 - 2020.

وكانت قد ناقشت اللجنة في، اجتماعها، أمس الإثنين، أوضاع شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 20192020.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، أيضًا، بحث وتدارس نتائج فحص الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019-2020.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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