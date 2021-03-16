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تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:59 ص
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
شيماء حسن
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كشف حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حقيقة وجود خطأ في منهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي في أحد آيات القرآن الكريم والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شحاتة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن الخطأ ليس في مناهج التربية الإسلامية في مصر، ولكنه خطأ منذ عام 2017 في كتاب التربية الإسلامية في دولة الإمارات".

وأضاف: "أي كتاب في التربية الدينية الإسلامية لا بد أن يراجع من الأزهر الشريف، وأي كتاب في التربية الدينية المسيحية لابد وأن يراجع من قبل الكاتدرائية قبل أن تعطيه موافقة للنشر والطباعة، وكتاب التربية الإسلامية تم تأليفه منذ 15 عامًا ويتم تصوير الآيات القرآنية من المصحف بالرسم العثماني وليس كتابتها، ونشر مثل هذه الشائعات تقف ورائه جماعات الضغط الاجتماعي من أصحاب السناتر التي ترفض أي خطوة في التطوير".

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