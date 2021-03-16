تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

كشف حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حقيقة وجود خطأ في منهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي في أحد آيات القرآن الكريم والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "شحاتة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن الخطأ ليس في مناهج التربية الإسلامية في مصر، ولكنه خطأ منذ عام 2017 في كتاب التربية الإسلامية في دولة الإمارات".



