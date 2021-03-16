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اليوم.. "طاقة البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم الموارد الأحيائية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لنظر تقرير اللجنة عن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها وذلك بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.

وكانت اللجنة  قد ناقشت في اجتماعها، أمس الإثنين، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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