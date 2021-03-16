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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:50 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
- نشاط رياح على جنوب سيناء.
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