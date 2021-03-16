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إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد عبير صبري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة عبير صبري، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من حفل عيد ميلادها وظهرت فيها برفقة الفنانة إلهام شاهين، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.


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منوعات عيد ميلاد الهام شاهين

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