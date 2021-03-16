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مناشدة عاجلة من "الصحة" للطلاب خلال فترة الدراسة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ناشدت وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطلاب باتباع الإجراءات الوقائية خلال الدراسة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.

ونفت وزارة الصحة، خلال المنشور، الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

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