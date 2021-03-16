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محمد صلاح ينتقد عودة كارتيرون للزمالك برسالة نارية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
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أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن عودة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى تدريب الفريق كان خطأً كبيراً من الأساس ، بسبب هروبه إلى الشباب السعودي أثناء ولايته الأولى في 2014 .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأمر نفسه ينطبق على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تعجبت من عودته مرة أخرى للفريق رغم هروبه إلى التعاون السعودي وترك الزمالك في توقيت صعب للغاية خلال مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ، فهو تصرف لا يليق بمكانة النادي وجماهيره . 

واختتم صلاح : رغم اعتراضي على عودة كارتيرون إلا أنه قد يكون الأنسب للفريق في الفترة الحالية لأنه سبق وأن تولى تدريب هذا الجيل من لاعبي الزمالك ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن حالة اللاعبين .

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