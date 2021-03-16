بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على جنوب سيناء.



