Advertisements

عاجل.. وفاة الفنان القدير عادل هاشم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

توفى منذ قليل الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، وهذا ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

ونشر الفنان عادل عزوز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الراحل وعلق قائلًا: "تنعي نقابة المهن التمثيلية
وفاة الفنان القدير/ عادل هاشم صلاه الجنازه غداً الثلاثاء عصراً - السيده نفيسة".

يذكر أن عادل هاشم قدم في السينما المصرية العديد من الأفلام منها، الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90دقيقة، حرب اطاليا، بلة ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس، وغيرها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة قدير فنان عادل هاشم

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح ينتقد عودة كارتيرون للزمالك برسالة نارية

منذ 37 دقيقة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

منذ ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق ينصح موسيماني بمشاركة هذا اللاعب أمام فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

فلورنتينو بيريز يُضحي بـ 7 نجوم لضم هذا اللاعب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

وفاة الفنان قاسم الدالي عن عمر يناهز الـ80 عام

عاجل.. وفاة المخرج أحمد خضر عن عمر 74 عامًا

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز الـ77

تعرف على موعد عزاء الفنانة القدير ماجدة الصباحي

نقابة المهن التمثيلية تكشف "للفجر الفني" عن موعد تشييع جنازة شويكار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

12:01 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

11:59 م

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار