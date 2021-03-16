عاجل.. وفاة الفنان القدير عادل هاشم













توفى منذ قليل الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، وهذا ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.ونشر الفنان عادل عزوز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الراحل وعلق قائلًا: "تنعي نقابة المهن التمثيليةوفاة الفنان القدير/ عادل هاشم صلاه الجنازه غداً الثلاثاء عصراً - السيده نفيسة".يذكر أن عادل هاشم قدم في السينما المصرية العديد من الأفلام منها، الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90دقيقة، حرب اطاليا، بلة ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس، وغيرها.