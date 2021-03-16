اليوم.. "صحة البرلمان" تناقش خطة غرفة صناعة الدواء لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، للإستماع إلى بيان الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، حول دور الغرفة خلال فترة جائحة كورونا، وما هي خطتها في المرحلة المُقبلة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة، وحول ما تم بشأن تطوير منظومة الدواء المصرية، وكذا مهنة الصيدلة.





كما تستمع اللجنة في، اجتماعها، أيضًا إلى بيان الدكتور تامر عاصم رئيس الهيئة المصرية للدواء، حول ما تم من إنجازات الهيئة وما قامت به خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا وحول خطتها خلال المرحلة المُقبلة.



