أستاذ اقتصاديات صحة يكشف ملامح الموجة الثالثة من كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، إن أعداد الإصابات اليومية التي تعلن في بيان وزارة الصحة هم المرضى الذين توجهوا لمستشفى عام وأجروا المسحة، لافتا إلى أن معظم المصابين يفضلون العزل المنزلي.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك تخوفًا من زيادة حالات الإصابة خلال الشهر المقبل، خاصة وأنه متزامن مع شهر رمضان وتكثر فيه التجمعات والزيارات.





وأوضح أن الوضع الوبائي خلال الشهرين المقبلين يحدده عاملين، وهو اللقاح، وتحورات الفيروس، لافتا إلى أنه لو حصل 25% من الشعب المصري على اللقاح فإن نسبة الوفيات ستقل 88%، منوها بأنه لو وجدت السلالة المتحورة في مصر فإن أعداد الإصابات سترتفع.



