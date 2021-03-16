Advertisements

أستاذ اقتصاديات صحة يكشف ملامح الموجة الثالثة من كورونا في مصر (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، إن أعداد الإصابات اليومية التي تعلن في بيان وزارة الصحة هم المرضى الذين توجهوا لمستشفى عام وأجروا المسحة، لافتا إلى أن معظم المصابين يفضلون العزل المنزلي.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك تخوفًا من زيادة حالات الإصابة خلال الشهر المقبل، خاصة وأنه متزامن مع شهر رمضان وتكثر فيه التجمعات والزيارات.

وأوضح أن الوضع الوبائي خلال الشهرين المقبلين يحدده عاملين، وهو اللقاح، وتحورات الفيروس، لافتا إلى أنه لو حصل 25% من الشعب المصري على اللقاح فإن نسبة الوفيات ستقل 88%، منوها بأنه لو وجدت السلالة المتحورة في مصر فإن أعداد الإصابات سترتفع.

ونوه بأن هناك توقعات بأن تسجل مصر 1200 إصابة في ذروة الموجة الثالثة، ولكن هذا العدد قد يرتفع أو ينخفض وفقا للعاملين السابقين، لافتا إلى أن عدد من حصلوا على اللقاح حتى الآن يصل إلى 11 ألف تقريبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عزل منزلي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"عنق الزجاجة".. طبيب يحذر المصريين من هذه الفترة بسبب الكورونا (فيديو)

هل تستطيع اللقاحات الحالية مواجهة كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

طبيب بلندن: سلالة كورونا الجديدة موجودة منذ 3 أشهر (فيديو)

"الصحة" تُفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لكورونا

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

استشاري: أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الموجة الثانية 10 أضعاف الأولى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

06:41 ص

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار