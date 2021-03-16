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شاهد.. استشاري التوليد بالأقصر يُعلق على صورة الطفلة ذات الشعر الأبيض

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:51 ص
الطفلة ذات الشعر الأبيض
الطفلة ذات الشعر الأبيض
شيماء حسن
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علق حامد سيد أحمد، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الأقصر الدولي، على صورة الطفلة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل بعض الخصلات البيضاء في مقدمة شعرها.

وقال "أحمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن حالة هذه الطفلة عبارة عن متلازمة طبية وراثية نتيجة زواج الأقارب، مشيرًا إلى أن والد الطفلة ووالدتها أولاد عم.

وأضاف أن غالبًا هذه المتلازمة تتسبب في ظهور خصلات بيضاء في الشعر، وتكون كل عين بلون مختلف ويتبعها مشاكل في الجهاز الهضمي وقد تسبب مشاكل في السمع وبعض المشاكل الجلدية.

ونصح والد ووالدة الطفلة بمتابعة حالة السمع لدى الطفلة كل ستة أشهر، مستطردًا "هذه ليست الحالة الأولى وللطفلة أخت ولدت بنفس المتلازمة وكل عين لديها لون مختلف ولكن هذا لا يؤثر على النظر وهو مرض وراثي نادر نتيجة زواج الأقارب الذي يتسبب في ظهور الصفات المتنحية في الأطفال.

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