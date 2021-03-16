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حقيقة حضور الجماهير في لقاء الأهلي وفيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف كريم الحسن قنصل مصر في الكونغو، حقيقة الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي، في الكونغو.

وقال الحسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مراقب مباراة الأهلي وفيتا كلوب أكد أنه تلقى إيميل بحضور 3000 مشجع في مباراة الغد، والموقف غير واضح رسميًا".

من جهته أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج أوضة اللبس، أنه لا يوجد قرار أو خطاب رسمي خرج من الكاف للأندية بمنع حضور الجماهير في مباريات دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن فيتا كلوب أعلن عن طرح تذاكر المباراة، في الوقت الذي تقدم فيه الأهلي باحتجاح رسمي للاتحاد الإفريقي، من أجل منع حضور الجماهير في اللقاء، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

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