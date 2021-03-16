أول تعليق من عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بعد اتهامه بالتسبب في التجلطات

علق أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، على تعليق كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك العمل بلقاح استرازينيكا بعد الاتهامات التي وجهت للقاح بتسببه في حدوث التجلطات.



وقال "سالمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن وقف بعض الدول للقاح استرازينيكا إجراء روتيني.



وأضاف أن الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا حدثت في لقاحات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك 12 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح حتى الآن.



وأشار عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، إلى أنه يجري حاليًا تحريات من قبل الجهات الرقابية للوقوف على هذه الاتهامات والرد عليها بالأدلة والدراسات العلمية.



