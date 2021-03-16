Advertisements

أول تعليق من عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بعد اتهامه بالتسبب في التجلطات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، على تعليق كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك العمل بلقاح استرازينيكا بعد الاتهامات التي وجهت للقاح بتسببه في حدوث التجلطات.

وقال "سالمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن وقف بعض الدول للقاح استرازينيكا إجراء روتيني.

وأضاف أن الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا حدثت في لقاحات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك 12 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح حتى الآن.

وأشار عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، إلى أنه يجري حاليًا تحريات من قبل الجهات الرقابية للوقوف على هذه الاتهامات والرد عليها بالأدلة والدراسات العلمية.

أخبار تهمك

فلورنتينو بيريز يُضحي بـ 7 نجوم لضم هذا اللاعب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ ساعة

محمد صلاح ينتقد عودة كارتيرون للزمالك برسالة نارية

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينصح موسيماني بمشاركة هذا اللاعب أمام فيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

12:01 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

11:59 م

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار