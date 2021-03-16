"الجيزة": غلق جزئي بشارع البحر الأعظم لمدة ثلاثة أيام (تفاصيل)

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق جزئي تنفذه الإدارة العامة للمرو ر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في شارع البحر الأعظم، بسبب تنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بطول 25 مترا ( أمام مقر النائب/ محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب) ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائري، ما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً في الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام إعتباراً من الاثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الــ 5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.





وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترًا وترك عدد 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.





وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادي الازدحام.



