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"الجيزة": غلق جزئي بشارع البحر الأعظم لمدة ثلاثة أيام (تفاصيل)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق جزئي تنفذه الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في شارع البحر الأعظم، بسبب تنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بطول 25 مترا ( أمام مقر النائب/ محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب) ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائري، ما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً في الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام إعتباراً من الاثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الــ 5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترًا وترك عدد 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادي الازدحام.

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