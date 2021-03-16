"الأعلى للآثار": نسبة الزائرين لمعرض "أسرار مصر الغارقة" غير مسبوقة

قال خليفة محمد، معاون الأمين العام للمعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار، إن نسبة الزائرين لمعرض أسرار مصر الغارقة كانت غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هناك 500 ألف زائر من فرنسا فقط.





وأضاف "محمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا المعرض كان يعرض مجموعة من الآثار المصرية الغارقة التي تم اكتشافها تحت الماء بالبحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية.





وأشار إلى أن إجمالي الدخل الذي حققه المعرض في فيرجينيا وصل إلى مليون دولار خلال أربع شهور، موضحًا أن المعرض ضم مجموعة من القطع من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف مكتبة الإسكندرية وقطع من الاكتشافات التي قامت بها الإدارة العامة للآثار الغارقة.



