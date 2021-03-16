محمد صلاح يحذر الزمالك من موقعة الترجي

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق يستطيع الفوز على الترجي التونسي غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الموقف صعب حتى الآن لكن لدي ثقة في لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، فالفريق قادر على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة و من ثَم التأهل إلى دور الثمانية .





واختتم صلاح : كارتيرون كان حريصاَ على متابعة الزمالك أثناء توليه القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي ، وهو ليس بغريب على الجيل الحالي للاعبي الفريق .



