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محمد صلاح يحذر الزمالك من موقعة الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
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أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق يستطيع الفوز على الترجي التونسي غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الموقف صعب حتى الآن لكن لدي ثقة في لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، فالفريق قادر على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة و من ثَم التأهل إلى دور الثمانية . 

واختتم صلاح : كارتيرون كان حريصاَ على متابعة الزمالك أثناء توليه القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي ، وهو ليس بغريب على الجيل الحالي للاعبي الفريق .

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