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عمرو أديب عن الاجراءات الاحترازية في مصر: "الناس فالخارج بيحسدونا"
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:12 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أشخاص مصابون بكورونا ويختلطوا بغيرهم، معلقا: "دي جريمة، عندك أعراض متتحركش من الأوضة، إنت قنبلة ماشية".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "بلاش بوس، وإزاي لسه سامحين بالشيشة، ومحدش يقول مفيش"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ذكي جدا، ويتحور، مضيفا: "إحنا في وباء المصريين هم بس اللي عايشين حياتهم".
وتابع: بره بيحسدوا المصريين على اللي هما فيه.. بلاش شيشة"، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة.
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