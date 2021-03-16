عمرو أديب عن الاجراءات الاحترازية في مصر: "الناس فالخارج بيحسدونا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أشخاص مصابون بكورونا ويختلطوا بغيرهم، معلقا: "دي جريمة، عندك أعراض متتحركش من الأوضة، إنت قنبلة ماشية".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "بلاش بوس، وإزاي لسه سامحين بالشيشة، ومحدش يقول مفيش"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ذكي جدا، ويتحور، مضيفا: "إحنا في وباء المصريين هم بس اللي عايشين حياتهم".



