بهذه الطريقة.. محمد سامي يروج لدور زوجته مي عمر في "نسل الأغراب

نشر المخرج محمد سامى صورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" مع زوجتة الفنانة مى عمر عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الصورة قائلا " مع جليلة مسلسل نسل الأغراب 2021 إن شاء الله ".



يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب"،من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.



وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.