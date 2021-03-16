Advertisements

بهذه الطريقة.. محمد سامي يروج لدور زوجته مي عمر في "نسل الأغراب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نشر المخرج محمد سامى صورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" مع زوجتة الفنانة مى عمر عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق على الصورة قائلا " مع جليلة مسلسل نسل الأغراب 2021 إن شاء الله ".

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب"،من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الأغراب مي عمر محمد سامي

أخبار تهمك

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح ينتقد عودة كارتيرون للزمالك برسالة نارية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعة

فلورنتينو بيريز يُضحي بـ 7 نجوم لضم هذا اللاعب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب اليوم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد سامي ينشر أول صورة من كواليس"نسل الأغراب" ويعلن عن موعد انطلاق التصوير

اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "نسل الأغراب"

أحمد مالك لـ"الفجر الفني": "نسل الأغراب" تحدي كبير بالنسبة لي

أمير كرارة يُعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

أمير كرارة داخل لوكيشن مسلسل "نسل الأغراب" عقب تعافيه من كورونا

تفاصيل شخصية محمد جمعة في مسلسل "نسل الأغراب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:19 ص

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

08:01 م

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار