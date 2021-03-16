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شاهد.. محمد منير عن تطورات حالته الصحية: "أنا بخير"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:46 ص
لقاء محمد منير
لقاء محمد منير
شيماء حسن
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وجه المطرب محمد منير، رسالة إلى الشعب المصري بخصوص تطورات حالته الصحية.

وقال "منير" في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي ام سي": " أنا بصحة جيدة وكنت بخير وكلي شفاء وسعادة وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل، وأتمنى أن يزيل من العالم أزمة كورونا وده حال الدنيا".

وأضاف: "لما وصلت محطة مصر قولت أنا هبقى شيء مهم ومطرب كبير ذو شأن كبير في التمثيل والغناء كان من كبار موظفي ديوان المحافظة، وأمي كانت ابنة بيك حقيقي، وكان وصمة عار وقتها أن ابنهم يكون مغني".

وتابع: "أختي الكبيرة الحاجة سميحة عندها 84 سنة وهي بركة بيتي، وأختي أميرة دي بكيزة هانم عضو في نادي الصيد ومطلعة أيمانا بالحكاية دي، وأختي خديجة راعية محمد منير من يوم ما دخلت أعمل عملية لا تفارق بيتي، وبقى فيه طهر ومحبة ومعنى للاحترام، قد ايه حلو لما تكون عندك أختين في بيتك بتشوفهم ليل نهار، روح أخواتي في البيت ولكن مقدرش أعمل أي موبقات أو أغضب ربنا أو أعمل أي حاجة".

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