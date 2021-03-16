مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب على ملعب الشهداء بالكونغو، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف.





خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد شريف.



