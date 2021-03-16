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"تحيا مصر": أحد الأشخاص تبرع بـ50 الف كرتونة و100طن لحوم (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:02 ص
محمد مختار
محمد مختار
كساب أحمد
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أحد المتبرعين أبلغ الصندوق بجاهزيته بالتبرع بـ50 الف كرتونة بشكل مبدئي تحتوي على مواد غذائية جافة لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع 1500طن دواجن، و100 طن لحوم.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن صندق تحيا مصر وصل العام الماضي في شهر رمضان لـ700 الف أسرة بأكثر من مليون كرتونة بالاضافة للدواجن واللحوم، والملابس.

وأضاف أن صندوق تحيا مصر لن يوقف حملاته الخاصة بالرعاية الصحية أو فيما يتعلق بتوفير الملابس، أو جميع النشاطات خلال شهر رمضان، بل سيتم زيادة توفير السلع الغذائية للأسر الاولى بالرعاية.

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