مجموعة الأهلي.. مخطط أحمال المريخ يكشف أزمة للفريق قبل مواجهة سيمبا

أكد المصري إسلام جمال، مخطط أحمال المريخ السوداني، على صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني غدا بدوري الأبطال.





وقال إسلام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأجواء صعبة جدا في تنزانيا، تدربنا في الملعب الفرعي، واحاول توفير جهد اللاعبين بأدوات حديثة استقطبتها معي من أميركا".





وأكمل: "هناك فارق كبير بين أول وثاني مباراة على أداء اللاعبين، سيحاولون بقيادة المدرب لي كلارك احداث مفاجاة بالمباراة وتحقيق الفوز".





وتابع: "سيمبا يضع المريخ في رأسه، حدث تأخير عن عمد بإجراءات فحوصات فيروس كورونا لمدة 6 ساعات عن الموعد المحدد، ولم تصلنا نتائج المسحات حتى الآن".





وأشار: "الكاف أبلغنا بعدم حضور جماهيري وحتى الآن لن لن تتواجد الجماهير بالمباراة لكن من الممكن أن نرى بشكل مفاجئ حضورهم".





وعن وجود بيراميدز بتنزانيا ايضًا: "قابلت خالد عبد الله وأحمد فتحي وأحمد الشناوي وعمر جابر، هناك تركيز لتحقيق نتيجة ايجابية".



