تصريحات مهمة لوزير المالية حول زيادة المرتبات طبقًا للدرجات الوظيفية



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، قائلاً: "الدولة قررت زيادة المعاشات بنسبة 13% على اجمالي قيمة المعاش المنصرف في شهر يونيه، وسيستفيد من هذ الزيادة ما يقترب من 1.5 مليون أصحاب المعاشات".



وتابع "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن بند الأجور سيزيد 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لافتَا إلى أن هناك 5 مليون موظف مقسمين ما بين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.



ولفت إلى أن الدولة ستصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75جنيه، والغير مخاطبين سيزيد راتبهم من الأجر الأساسي بنسبة تصل لـ13%، خلاف حصول كلا الطرفين على حافز إضافي يبدأ من 175 للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، اما الدرجة الثالثة فستحصل على حافز إضافي 225 جنيه، والدرجةالثانية275، والدرجة الأاولى325 جنيه.

