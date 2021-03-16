وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)



كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، آخر مستجدات أزمة سد النهضة، قائلاً: "هناك ضغط مصري سوداني على إثيوبيا بصورة لم تحدث قبل ذلك، وهذا بفضل التنسيق بين البلدين"، مشيرًا إلى أن هناك توجه بتدويل قضية سد النهضة بطرحها على الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، لكي نضع العالم على مسؤولياته.



وتابع "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان هناك أربع شهور متبقة قبل موسم الفيضان، وهذه الفترة ستشهد المزيد من الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا للوصول إلى أتفاق ملزم بين الدو، متوقعًا التوصل إلى صيغة اتفاق قبل موسم الفيضان بإذن الله.



ولفتت إلى أن السودان أصبحت اليوم تشعر بالقلق من حجم الضرر الذي قد يحدث بسبب ملء سد النهضة بدون تنسيق معها، مشيرًا إلى أن حل أزمة سد النهضة سيحدث حال وجود إرادة سياسية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.



