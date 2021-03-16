وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

أوضح محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه اليوم.



وقال "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" إنه من المقرر أن يتم صرف الزيادات التي قررها الرئيس السيسي المتعلقة بالمعاشات أول شهر يوليو القادم، وزيادات الأجور في نهاية الشهر ذاته.



وأضاف أنه تم رفع الحد الأدنى من 2000 إلى 2400 جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم ترقية الموظفين مستحقي الترقية في يوليو المقبل، حيث سيتم توفير ميزانية هذه الزيادات من إيرادات الدولة والضرائب في الموازنة الجديدة للدولة.



وفي تصريحات سابقة قال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية، وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس طبقًا للدستور، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مضيفًا أننا نستهدف تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي، والاستمرار في حالة الانضباط المالي، مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، كما وجه برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه، بما يتطلب رفع جميع الدرجات، كما وجه بترقية جميع المستحقين مع بداية العام الماضي الجديد، وإقرار علاوتين دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مع الاستمرار في الدفع بالنشاط الاقتصادي واستمرار دعم الصناعة والصادرات، مع الاستمرار في التنمية البشرية والصحة والتعليم وتحسين الأحوال المالية للمعلمين والأطباء وبرامج الحماية الاجتماعية مثل مخصصات دعم رغيف الخبز وتكافل وكرامة، معقبًا: "إن شاء الله تكون موازنة خير لمصر كلها".



وتابع، أن إننا نستهدف أن تصل الموازنة لـ 1258.6 مليار جنيه، بنمو قدره 13% في الإيرادات، ونمو 9% في المصروفات، وأن يكون هناك انخفاض في العجز ليصل لـ 509 مليار جنيه، مع تحقيق فائض أولي في حدود 1.5% من الناتج المحلي.