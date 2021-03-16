نجم الترجي السابق: الضغط على الزمالك والفريق التونسي يشعر بأريحية

تحدث علي الزيتوني مهاجم الترجي السابق، عن مواجهة الفريق التونسي أمام الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد الزيتوني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الترجي سيخوض مباراة الزمالك براحة أكبر من الأبيض، نظرًا لأنه استطاع أن يحقق الفوز في مباراة الجولة الماضية.





وأشار إلى أن الضغط الأكبر في مباراة اليوم، يقع على لاعبي الزمالك، منوهًا إلى أنه يجب أن يحسم الترجي اللقاء في الربع ساعة الأولى لتجنب انتفاضة الأبيض.





وأوضح أن غياب الجماهير عن مباراة اليوم أضاف ثقة وراحة كبيرة للاعبي الترجي قبل مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن عودة كارتيرون الذي يعرف الترجي جيدًا سيفيد الزمالك بشكل كبير في اللقاء.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.



