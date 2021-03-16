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مدرب الإسماعيلي ينتقد حسني عبد ربه بسبب تصريحاته

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أبدى أشرف خضر مدرب الاسماعيلي السابق،  ضيقه من تصريحات حسني عبد ربه ضد علي ابو جريشة خلال الفترة الأخيرة. 

وقال خضر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة دى البلد: "  زعلان من حسني عبد ربه بسبب تصريحاته ضد علي أبو جريشة".

وأردف: حسني قيمة كبيرة ولم نقبل اي هجوم عليه من قبل، فلابد ان يعلم جيدا ماذا يقول.

وأتم: حسني نجم مثل نجوم كثيرين، ولكن ابو جريشة وضعه مختف ولابد وان تحدثنا عن نجوم الدراويش نتحدث باحترام، مينفعش نخبط في بعض.

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