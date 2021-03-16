Advertisements
مدرب الإسماعيلي ينتقد حسني عبد ربه بسبب تصريحاته
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:29 ص
احمد عصام
Advertisements
أبدى أشرف خضر مدرب الاسماعيلي السابق، ضيقه من تصريحات حسني عبد ربه ضد علي ابو جريشة خلال الفترة الأخيرة.
وقال خضر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة دى البلد: " زعلان من حسني عبد ربه بسبب تصريحاته ضد علي أبو جريشة".
وأردف: حسني قيمة كبيرة ولم نقبل اي هجوم عليه من قبل، فلابد ان يعلم جيدا ماذا يقول.
وأتم: حسني نجم مثل نجوم كثيرين، ولكن ابو جريشة وضعه مختف ولابد وان تحدثنا عن نجوم الدراويش نتحدث باحترام، مينفعش نخبط في بعض.
Advertisements