وفاء عامر تروج لمسلسلها الجديد "لحم غزال"





تحرص الفنانة وفاء عامر، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت وفاء عامر عبر صفحتها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر المسلسل وعلقت عليه "‬‏‪انتظروني رمضان القادم في مسلسل (لحم غزال) كضيف شرف".يذكر أن مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة