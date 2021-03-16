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محمد ثروت يهنيء مصطفى خاطر بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان محمد ثروت، النجم مصطفى خاطر بـعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


ونشر محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له تجمعه مع مصطفى خاطر، وعلق محمد ثروت قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سلطان".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

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