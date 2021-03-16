مدافع سموحة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي

أكد محمود عزت، مدافع سموحة، أن الأهلي فاوضه مرتين وكان قريبا من التوقيع لكن الصفقة لم تكتمل.





وقال عزت خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الاهلي كان قريبا مرتين بالتوقيع معي، عندما كنت مع المقاولون كان الأمر شبه منتهي لكن المفاوضات توقفت مرة واحدة".





وأكمل: "كان من المفترض أن أنتقل للأهلي أنا ومحمد فاروق، لكن ما حدث هو تعاقد الأحمر مع الثلاثي فاروق ورزق وباسم وانا لا لذلك رحلت للبرتغال".





وتابع: "تفاجئت مما حدث لكن علمت بعد ذلك أن المقاولون كان يرغب باحترافي مثلما فعلت الإدارة مع صلاح والنني".





وأتم: "حدثت مفاوضات مرة أخرى 2017 لكن تعرضت للإصابة بالصليبي للمرة الثانية دون أي احتكاك وهو ما عطل انتقالي للأهلي".



