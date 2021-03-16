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بعد وفاته.. مالا تعرفه عن الفنان القدير عادل هاشم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفي اليوم الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الفنان عادل هاشم
.
_نشأ فى حى السيدة زينب، ومن مواليد 19 فبراير 1939، كما إنه لتحق بالمدرسة السعيدية.

_حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، كما حصل على الدكتوراة، وأخرج العديد من المسرحيات .

_من أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى إن الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث.

-قدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس.



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