موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في المجموعة الأولي، برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على المريخ بثلاثية، ثم خسر من سيمبا بهدف في تنزانيا، وتعادل مع فيتا بهدفين لكل منهما في القاهرة.





بينما يتواجد فيتا كلوب في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي وبفارق الأهداف، حيث خسر من سيمبا في عقر داره بهدف، ثم فاز على المريخ في السودان برباعية مقابل هدف، وتعادل مع الأهلي 2-2.



